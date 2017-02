ATV 13:15 bis 14:05 Krimiserie Major Crimes Identität USA 2013 Stereo Merken Das Team untersucht den Mord an Rodney Harwood, der nachts auf offener Straße erschossen wurde. Es gibt einen Augenzeugen, Dr. Jason Field, doch er ist keine große Hilfe, da er den Killer nicht beschreiben kann. Auch die Fingerabdrücke am Tatort scheinen nicht weiterzuhelfen. Denn sie stammen von Jim Gilmer, der mit Harwood eine Weile zusammen im Gefängnis saß, aber später verschwand und dann für tot erklärt wurde. Als ihr einziger Verdächtiger, Harwoods Dealer, ein Alibi vorweisen kann, überprüft Provenza erneut Gilmers Akten und sorgt für eine überraschende Wendung. Sharon ist etwas abgelenkt, weil ihr Ehemann Jack nach vielen Jahren der Trennung plötzlich wieder bei ihr aufgetaucht ist? Gaststar: Tom Berenger (Jack). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Paul McCrane Drehbuch: Ralph Gifford Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine

