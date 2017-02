Bayern 4 19:05 bis 22:05 Oper Vincenzo Bellini: "I puritani" Opera seria in drei Akten. In italienischer Sprache Merken Wenn Bellini wirklich - wie hartnäckig behauptet - der Ansicht war, ein gutes Libretto habe "keinen rechten Sinn", dann war der Text von Carlo Pepoli für seine "Puritani" ein Volltreffer: In England bekriegen sich Mitte des 17. Jahrhunderts Puritaner und Königstreue in modischer Walter-Scott-Manier. Zwischen die wirren Fronten gerät die zarte Elvira, die ob der scheinbaren Untreue ihres Bräutigams Arturo wahnsinnig wird. Zum Glück aber weder so blutrünstig noch so endgültig wie ihre Belcanto-Schwester Lucia di Lammermoor, denn als Arturo sich überzeugend rechtfertigt, ist plötzlich alles wieder gut! Als musikalisches Juwel wurde die Oper bei der Pariser Uraufführung 1835 dennoch ein Triumph - nicht zuletzt aufgrund einer Star-Besetzung, die damals als "unüberbietbar" empfunden wurde. Ähnlich erging es dem Publikum des Teatro Real in Madrid diesen Sommer, als es Diana Damrau in der Rolle der Elvira bewundern durfte. BR-KLASSIK überträgt den Mitschnitt vom 14. Juli 2016. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Diana Damrau (Lady Elvira Valton), Miklós Sebestyén (Lord Gualtiero Valton), Ludovic Tézier (Sir Riccardo Forth), Nicolas Testé (Sir Giorgio Valton), Javier Camarena (Lord Arturo Talbo), Antonio Lozano (Sir Bruno Robertson), Annalisa Stroppa (Enrichetta d