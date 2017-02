Bayern 4 17:05 bis 18:00 Sonstiges Do Re Mikro Die Musiksendung für Kinder Das ist ja der Hammer! Neues und Altes aus der Werkstatt (1) Merken Es gibt Musikstücke, die sind der absolute Hammer. Es gibt sogar Stücke, da taucht tatsächlich ein Hammer als Instrument auf. Na klar, ein Hammer kann auch ordentlich Krach machen.Überhaupt, in einer Werkstatt hängt einiges herum, das Lärm oder Musik macht. Wie es in einer Werkstatt klingt und was sich zum Klingen bringen lässt, vom alten Ölfass bis zum Flügel, der von alleine spielen kann: Zum Beispiel die Die SteelPan - ein edles und klangvolles Recycling-Produkt! Ihr blecherner Sound wird oft mit der Karibik in Verbindung gebracht, sie ist aber weit über diesen Teil der Erde hinaus bekannt. SteelPans können, in Kombination verschiedener "Trommeln", einen Tonumfang von 6 Oktaven zum Klingen bringen. Oder: ein Klavier, das von alleine klimpert. Soweit ist das ja noch nicht ganz neu, aber man kann sogar den Anschlag verschiedener Pianisten mit dem iPad einstellen und sich den Geist vom längst verstorbenen Klaviersuperstar Vladimir Horowitz in die gute Stube holen! Do Re Mikro hat sich den Blaumann angezogen, bitte Ölkännchen und Schraubenzieher bereit halten. In Google-Kalender eintragen