Bayern 4 15:05 bis 17:00 Sonstiges On stage Junge Interpreten RadioSalon "U20 - Classic and more". Werke von Alonso Mudarra, Johann Sebastian Bach, Eugene Bozza, Astor Piazzolla u.a. Merken RadioSalon "U20 - Classic and more". Werke von Alonso Mudarra, Johann Sebastian Bach, Eugene Bozza, Astor Piazzolla u.a. In Google-Kalender eintragen Moderation: Corinna Mielke Gäste: Gäste: Raul Dignola (Horn), Jonas Palm (Violoncello), Catalina Pires (Gitarre und Vihuela), Rita Kaufmann (Klavier), Vivi Vassileva (Schlagzeug), Radoslaw Szarek (Schlagzeug)