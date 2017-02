Bayern 4 14:05 bis 15:00 Sonstiges Das Musik-Feature Von Ohrwürmern und anderen Wirbellosen. Wenn Melodien Rückgrat zeigen Merken Wie stellen wir uns den klassischen Ohrwurm eigentlich vor? Ist er klein, flink und wendig oder ist er fleischig aufgequollen und hat borstige Widerhaken? So dass er schon festsitzt, ohne dass wir gemerkt haben, wie das geschehen ist? Ein Ohrwurm kann uns tagelang quälen, weil er seine Klänge schon mit dem Aufwachen unablässig wiederholt, und die mantraartige Dauerschleife nicht zu stoppen ist. Zugleich aber bereiten uns die einschmeichelnden Melodien, die mitreißenden Rhythmen oder die warmen Harmonien von Bachs "Air", Schuberts "Ave Maria" oder Wagners "Walkürenritt" ein wohliges Vergnügen - zumindest anfänglich! Warum sonst würde unser Gehirn so lange an "Ta-ta-ta-taaa", "La Paloma ohee" oder Verdis Triumphmarsch festhalten? In Google-Kalender eintragen