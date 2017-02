DR Kultur 01:05 bis 04:00 Jazz Tonart Chansons und Balladen Merken In der Tonart Chanson geht es zunächst um Manfred Krug. Dieser Tage erscheint ein großes Tributalbum, auf dem Kollegen wie Axel Prahl, Ulrich Tukur, Joy Fleming, Stefan Gwildis, Bill Ramsey, Heinz Rudolf Kunze und die Prinzen seine bekannten und weniger bekannten Songs singen - begleitet vom Filmorchester Babelsberg und der Manfred Krug Band. Manfred Krug hatte dieses Projekt für sich selbst vorbereitet, starb aber überraschend im vergangenen Oktober. Natürlich wird er auch selbst zu hören sein. Desweiteren gibt es Songs aus Italien und Brasilien und wir machen einen Abstecher in die Karibik, wo Henry Debs Anfang der 60er Jahre zwei wunderbare, aber weitgehend unbekannte Alben mit den "unsterblichen Chansons der Antillen" aufnahm. In Google-Kalender eintragen Moderation: Thorsten Bednarz