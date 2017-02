DR Kultur 17:30 bis 18:00 Magazin Tacheles Die Türkei auf dem Weg in die Diktatur? Seyran Ates, türkisch-deutsche Autorin und Rechtsanwältin, stellt sich den Fragen von Sabine Adler Merken Die Türkei auf dem Weg in die Diktatur? Seyran Ates, türkisch-deutsche Autorin und Rechtsanwältin, stellt sich den Fragen von Sabine Adler In Google-Kalender eintragen