DR Kultur 14:30 bis 16:00 Magazin Vollbild Das Filmmagazin Andreas Dresens Kinderfilmdebüt: "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" / Vorgespult: "Den Sternen so nah"; "The girl with all the gifts"; "Was hat uns..." / Der Berlinale-Jurypräsident und sein Film "Elle" / Die Komplizin: Isabelle Huppert erreicht den Höhepunkt ihrer Karriere in "Elle" / Paul Verhoeven als Regisseur und Jury-Präsident, eine Einschätzung / Impotente Intellektuelle in der Max Blecher Verfilmung "Vernarbte Herzen" / Top Five: Die prickelndsten Erotik-Thriller Merken Andreas Dresens Kinderfilmdebüt: "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" / Vorgespult: "Den Sternen so nah"; "The girl with all the gifts"; "Was hat uns..." / Der Berlinale-Jurypräsident und sein Film "Elle" / Die Komplizin: Isabelle Huppert erreicht den Höhepunkt ihrer Karriere in "Elle" / Paul Verhoeven als Regisseur und Jury-Präsident, eine Einschätzung / Impotente Intellektuelle in der Max Blecher Verfilmung "Vernarbte Herzen" / Top Five: Die prickelndsten Erotik-Thriller In Google-Kalender eintragen