DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Mr. Tambourine Man (6/8). Eine Annäherung an Bob Dylan Merken Bob Dylan - wortkarger Star, Liedermacher, nun auch Literaturnobelpreisträger. Die Serie beschäftigt sich mit den ersten 20 Jahren seiner Karriere. In der sechsten Folge geht es um Dylan, den Dichter. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth