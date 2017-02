Deutschlandfunk 11:05 bis 12:00 Sonstiges Gesichter Europas Kommunaler Luxus in Wien: Wie Österreichs Metropole ihre Bürger umsorgt Merken Im internationalen Vergleich rangiert Wien heute in fast allen Bereichen an der Spitze. Die Wiener schützen besonders den kommunalen Luxus, die "Daseinsfürsorge" der Stadt, die zurück in die Anfänge der Sozialdemokratie nach dem Zusammenbruch der Monarchie reicht. Kernpunkt war das städtische Wohnbauprogramm mit einem strengen Mieterschutzgesetz. Heute gilt die Donaumetropole international als Beispiel für bezahlbaren Wohnraum, demokratisch verwaltet. Bildung für alle ermöglicht ein dichtes Netz vielsprachiger Büchereien, das Wiener Wasser hebt die Lebensqualität, die zudem vom hohen Freizeitwert und der geografischen Lage der Stadt geprägt ist. In Google-Kalender eintragen