Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch In vollem Wichs D 2002 Während seiner Reckübung stürzt der russische Turner Petschorna vom Gerät und stirbt wenig später im Krankenhaus. Der Fall landet bei der SK Kölsch, denn Petschornas ?Unfall? entpuppt sich als Giftmord! Eine erste Spur führt zum Vorsitzenden des Sportvereins, dem Kunsthändler Bronner. Der war nicht nur für die sportliche Förderung seiner russischen Athleten zuständig, sondern unterhielt auch gute Kontakte zur Russenmafia. Rätselhaft ist Petschornas Verbindung zu Wolfgang Hohenstett, Mitglied einer faschistischen Bruderschaft. Während sich Jupp und Taube einen Weg durchs Labyrinth aus Indizien und Vermutungen bahnen, sucht Petschornas Freund Sergej Wolkow auf eigene Faust nach dem Mörder - und begibt sich in tödliche Gefahr Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Felix Klare (Sergej Wolkow) Alim Marcu (Petschorna) Florian Panzner (Wolfgang Hohenstedt) Claus Peter Seifert (Blankenheim) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Hans G. Müller-Welters, Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12