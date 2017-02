ORF 2 00:55 bis 02:05 Krimi Columbo: Schach dem Mörder USA 1973 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles ist Schauplatz einer Schachpartie der beiden Spitzenspieler Clayton und Dudek. Am Vorabend des Kampfes demonstriert Dudek seinem Gegner bei einer improvisierten Partie, dass er überlegen ist. Nachdem Dudek am nächsten Tag schwer verletzt aufgefunden wird, nimmt Columbo die Ermittlungen auf. , Henry Mancini In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Laurence Harvey (Emmet Clayton) Heidi Brühl (Linda Robinson) Lloyd Bochner (Mazoor Berozski) Jack Kruschen (Tomlin Dudek) Paul Jenkins (Sergeant Douglas) Michael Fox (Dr. Benson) Originaltitel: Columbo Regie: Edward Abroms Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Harry Wolf Musik: Dick De Benedictis Altersempfehlung: ab 12