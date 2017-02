Schweiz 1 02:55 bis 03:50 Talkshow Aeschbacher Neue Welten entdecken CH 2017 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Marcel Schütz ist immer schwer bewaffnet, wenn er sein Haus in der Hauptstadt Longyearbyen auf der Insel Spitzbergen verlässt. An seinem Gürtel hängt eine Signalpistole, über seiner Schulter baumelt eine Pumpgun. Wer die Siedlungen verlässt, muss als Schutz vor Eisbären bewaffnet sein, so wollen es das Gesetz und der gesunde Menschenverstand. Der Anblick wuchtiger Gletscher, magischer Polarlichter und majestätischer Eisbären haben den ehemaligen Restaurationsfachmann derart in den Bann gezogen, dass er 2010 in die Arktis ausgewandert ist und heute Touren in die arktische Wildnis anbietet. Sarah Gasser erschafft aus Papier ihre ganz eigenen Welten und nennt sich simpel und einfach Papierschreinerin. Drei Dinge braucht die zierliche Frau aus Winterthur: Messer, Leim, Papier. Und aus diesem Minimum an Aufwand holt die 28-Jährige ein Maximum an Ertrag heraus. In ihrem kleinen Atelier entstehen Pflanzen und Tiere, Häuser und Landschaften, Menschen und Maschinen: Wahre Kunstwerke schneidet und leimt sie aus Papier und Karton. So kreiert sie eine eigene, eigenartige Welt und bringt diese mittels Stop-Motion-Trick zum Leben. Raoaa und Kusai Nasser sind mit ihrer Familie vor etwas mehr als drei Jahren in die Schweiz geflüchtet. Alles haben sie hinter sich gelassen - ihr Haus und ihre Heimatstadt in Syrien wurden zerstört. Nach anderthalb Jahren Durchgangszentrum haben sie in Köniz bei Bern eine neue Wohnung gefunden. Sie sind dankbar, auch wenn es nach wie vor nicht einfach ist, sich im Alltag zurechtzufinden. Die neue Sprache, eine neue Kultur und andere Mentalität stellen sie immer wieder vor neue Herausforderungen. Und der Wunsch ist gross, endlich wieder einer geregelten Arbeit nachgehen zu können. Alain Sutter analysiert nach seiner erfolgreichen Karriere als Profifussballer und Schweizer Nationalspieler die Länderspiele der Schweizer Nati sowie internationale Spiele der Champions League. Doch das ist nur ein kleiner Teil seiner neuen Aufgaben nach der grossen Fussballkarriere. So berät er heute stressgeplagte Menschen, damit sie ihr körperliches Wohlbefinden steigern können und zu einem glücklichen Leben zurückfinden. Und er bietet zusammen mit Frau Melanie auf einer Finca der Ferieninsel Mallorca Entspannungsferien an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Marcel Schütz (ehem. Restaurationsfachmann), Sarah Gasser (Papierschreinerin), Raoaa Nasser (Flüchtling aus Syrien), Kusai Nasser (Flüchtling aus Syrien), Alain Sutter (ehem, Fussbalspieler) Originaltitel: Aeschbacher