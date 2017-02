ORF 1 02:00 bis 03:35 Komödie Alles erlaubt - Eine Woche ohne Regeln USA 2011 Untertitel Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Turbulente Beziehungskomödie der Farrelly-Brüder ('Verrückt nach Mary', 'Nach 7 Tagen - Ausgeflittert'). Star-Comedian Owen Wilson und 'Saturday Night Live'-Star Jason Sudeikis kommen eine Woche raus aus Ehe- und Familienleben. Ohne Regeln - alles ist erlaubt! Der Plan gerät außer Kontrolle und so erleben auch Christina Applegate und Jenna Fischer als Single-Moms so manche Überraschung. Rick und Fred können ihr Glück kaum fassen. Ihre Frauen Maggie und Grace machen ihnen nämlich ein traumhaftes Angebot: Für eine Woche bekommen sie einen Freibrief, alles tun und lassen zu können, was sie wollen. Einfach so, als wären sie wieder Junggesellen. Maggie und Grace bauen darauf, dass die beiden Freunde danach wieder reumütig ins traute Eheleben zurückkehren werden. Zunächst scheint der Plan auch aufzugehen. Rick und Fred kommen bei den Frauen längst nicht so gut an, wie sie es sich vorgestellt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Wilson (Rick) Jason Sudeikis (Fred) Jenna Fischer (Maggie) Christina Applegate (Grace) Nicky Whelan (Leigh) Richard Jenkins (Coakley) Stephen Merchant (Gary) Originaltitel: Hall Pass Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Kevin Barnett, Bobby Farrelly, Pete Jones Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Jeff Toyne Altersempfehlung: ab 12