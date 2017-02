ORF 3 23:15 bis 00:15 Show Kleinkunst Kabarett im Turm: Kernölamazonen - "Best of" Kabarett im Turm: Kernölamazonen - "Best-of" 2016 Stereo 16:9 Merken Die Kernölamazonen präsentieren das Beste aus den aktuellen Programm. Für das Beste Publikum. Das "Best of" ist das "Best of" - zumindest, bis es etwsa besseres gibt oder etwas, das noch nicht alle kennen. Ein Repertoire-Abend, der immer anders kommt, als man denkt, aber in seinen Teilen überhaupt nichts Neues ist. Mit den historischen Highlights, größten Lachern, schrägsten Dialogen und fetzigsten Darbietungen - in aller Bescheidenheit: Dem "Besten" aus allen aktuelen Programmen der Kernölamazonen. Vermixt zu einer rasanten Kabarett-Show - Vergnügen garantiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kleinkunst