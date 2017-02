Der Siegerfilm des Österreichischen Filmpreises 2013, in der Kategorie "Bestes Kostümbild" und "Bestes Maskenbild". Eine einfallsreiche Komödie über Alexander von Humboldt, der auszieht, die Welt zu vermessen, und Carl Friedrich Gauß, der es vorzieht, zu Hause zu bleiben, um sie zu berechnen. Zwei Arten, die Welt zu erfahren und zu verstehen. Was die beiden Männer verbindet, ist die Neugier, immer die Neugier. Mit: Florian David Fitz, Albrecht Schuch, Jérémy Kapone, Vicky Krieps, Katharina Thalbach, Guntbert Warns, David Kross, Sunnyi Melles, Karl Markovics. Literaturverfilmung, Österreich/Deutschland, 2012. In Google-Kalender eintragen