ORF 3 14:05 bis 15:40 Drama Der Österreichische Filmpreis 2017 Amour Fou A, D, LUX 2014 Untertitel Dolby Digital Der Siegerfilm des Österreichischen Filmpreises 2015, in den Kategorien "Bestes Drehbuch" und "Bester Schnitt". Eine "romantische Komödie" frei inspiriert durch den Suizid des Dichters Heinrich von Kleist, 1811. Berlin, zur Zeit der Romantik. Der Dichter Heinrich hat den Wunsch, durch die Liebe den unausweichlichen Tod zu überwinden: seine ihm nah stehende Cousine Marie lässt sich aber partout nicht davon überzeugen, zu zweit dem übermächtigen Schicksal entgegenzutreten, und gemeinsam mit Heinrich den eigenen Tod zu bestimmen. Doch die junge Ehefrau eines Bekannten, Henriette - als sie erfährt, dass sie sterbenskrank sei - findet Gefallen an dem Angebot. Mit: Christian Friedel, Birte Schnöink, Stephan Grossmann, Sandra Hüller, Sebastian Hülk, Peter Jordan, Katharina Schüttler, Holger Handtke, Barbara Schnitzler. Historiendrama, Österreich/Deutschland/Luxemburg, 2014. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen Bildergalerie Schauspieler: Birte Schnöink (Henriette Vogel) Christian Friedel (Heinrich von Kleist) Stephan Grossmann (Friedrich Louis Vogel) Sandra Hüller (Marie) Holger Handtke (Arzt) Barbara Schnitzler (Mutter) Alissa Wilms (Dörte) Originaltitel: Amour fou Regie: Jessica Hausner Drehbuch: Jessica Hausner Kamera: Martin Gschlacht Altersempfehlung: ab 6