ORF 1 19:05 bis 19:30 Comedyserie The Big Bang Theory Das Kohabitations-Experiment USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Wegen eines Wasserschadens ist Amys Apartment vorübergehend unbewohnbar. Sheldon reagiert wenig erfreut, als Penny mit dem Vorschlag vorprescht, dass Amy bei Sheldon einziehen könnte, während Leonard in dieser Zeit zu Penny übersiedelt. Erst mit viel Überredungskunst ist Sheldon bereit, sich probeweise auf die neue Wohnsituation einzulassen. Indes sind Howard und Bernadette verstimmt, weil Raj durch einen heimlichen Blick in die Arztunterlagen früher als sie das Geschlecht ihres Babys kennt. Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver