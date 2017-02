ORF 1 08:45 bis 09:10 Magazin Genau so geht's! Klein, aber oho! A 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Klein, aber oho! Im Wissensmagazin präsentieren Thomas Brezina und Sigrid Spörk Überraschendes und Spannendes aus Naturwissenschaft und Forschung. Dieses Mal testen sie, wie 500 kleine Dosenraketen gleichzeitig abheben können, basteln ein magisches Münzsafe und zeigen, wie Flöhe im Flohzirkus ihre Kunststücke lernen. Der kreative Mr. Kniff braucht dringend eine Lupe für seine Briefmarkensammlung und kocht sich einen tollen Ersatz! In Google-Kalender eintragen Moderation: Thomas Brezina, Sigrid Spörk Originaltitel: Genau so geht's!

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 14:03

Seit 114 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 83 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 07:45 bis 09:45

Seit 68 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 08:00 bis 09:15

Seit 53 Min.