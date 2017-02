Schweiz 2 02:50 bis 04:25 Actionfilm The Fast and the Furious USA, D 2001 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachts regiert ein Mann die Strassen von Los Angeles: Dominic Toretto (Vin Diesel). Er ist der unangefochtene Meister der illegalen Strassenrennen, deren Vehikel zu später Stunde durch die Häuserschluchten der Metropole donnern. Tagsüber motzt er Alltagskarrossen zu Rennboliden auf. Zusammen mit Letty (Michelle Rodriguez) verpasst er ihnen computergesteuerte Einspritzungen, setzt sie tiefer, veredelt sie. Der grösste Rivale von Dominic ist der Asiate Johnny Tran (Rick Yune). Mit seiner skrupellosen Gang macht er Toretto das Leben schwer. Zwischen die Fronten tritt der blonde Brian (Paul Walker). Er möchte unbedingt im illegalen Rennzirkus mitmischen und sein Können als Fahrer unter Beweis stellen. Er gewinnt das Vertrauen von Dominic, und auch dessen Schwester Mia (Jordana Brewster) ist vom Beau ganz angetan. Was die beiden aber nicht wissen: Brian ist ein Undercover-Cop. Als verdeckter Ermittler geht er einer heissen Spur nach, die ins Streetracer-Milieu führt. Seit geraumer Zeit werden immer wieder Lastwagen überfallen und ausgeraubt. Verdächtigt werden Dominic und Johnny. Für Brian wird die Arbeit täglich schwieriger, denn die Geschwister Toretto werden ihm immer sympathischer. Mit dem Strassenrennen-Film "The Fast and the Furious" landete Regisseur Rob Cohen einen Actionhit, dem Stossstange an Stossstange mehrere Fortsetzungen folgten. "The Fate of the Furious" wird am 13. April 2017 bereits die achte Runde einäuten. Seit dem Unfalltod Paul Walkers am 20. November 2013 macht Vin Diesel alleine weiter - mit einer ganzen Reihe von Stars an seiner Seite, wohlgemerkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia Toretto) Rick Yune (Johnny Tran) Chad Lindberg (Jesse) Johnny Strong (Leon) Originaltitel: The Fast and the Furious Regie: Rob Cohen Drehbuch: Gary Scott Thompson, Erik Bergquist, David Ayer Kamera: Ericson Core Musik: Brian Transeau Altersempfehlung: ab 16