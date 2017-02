Schweiz 2 01:20 bis 02:50 Horrorfilm The Crazies - Fürchte deinen Nächsten USA, VAE 2010 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Durch einen Flugzeugabsturz gelangt ein biologischer Kampfstoff in das Trinkwasser des kleinen, idyllischen Ortes Ogden Marsh im US-Bundesstaat Iowa. Unbescholtene Bürger verwandeln sich dadurch in gewalttätige Bestien. Die Armee versucht, die Epidemie zu stoppen und die Gegend rigoros abzuriegeln. David und seine schwangere Frau Judy fliehen vor den Infizierten, um nicht auch zu Zombies zu mutieren, doch müssen sie auch vor dem Militär auf der Hut sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (David) Radha Mitchell (Judy) Joe Anderson (Russell Clank) Danielle Panabaker (Becca) Christie Lynn Smith (Deardra Farnum) Brett Rickaby (Bill Farnum) Preston Bailey (Nicholas Farnum) Originaltitel: The Crazies Regie: Breck Eisner Drehbuch: Scott Kosar, Ray Wright Kamera: Maxime Alexandre Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 18