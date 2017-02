Schweiz 2 20:10 bis 21:00 Sport Der Husky-Trail Tour der Wolfshunde A 2016 Stereo HDTV Merken Vorbei an Gletscherspalten, über steile Anstiege hinweg und durch vereiste Flussbetten. Plötzlich wartet ein halsbrecherischer Abstieg, der für Mensch und Material zur Belastungsprobe wird. Die Reise über die Ötztaler Alpen ist für Martin Eigentler und sein Huskygespann eine wahre Herausforderung. Niemand vor ihm hat diese vor ihm so gewagt. Schon bald wird klar, was eine Überquerung der Gletscherwelt zwischen dem Schnalstal und dem Ötztal per Hundeschlitten bedeutet. Ein Wildbach beispielsweise, der nicht sonderlich breit ist, stellt Martin Eigentler vor eine kräftezehrende Probe. Seine Hunde scheuen das rauschende Wasser. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als die acht Hunde einzeln durch das eiskalte Wasser zu tragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Husky-Trail