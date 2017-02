Schweiz 2 19:10 bis 19:35 Comedyserie Two and a Half Men Fangen wir mit der Katze an USA 2009 HDTV Merken Chelsea macht Schluss mit Charlie, denn ihre Beziehung besteht nur aus Sex, Essen und Fernsehen. Für Charlie eine ungewohnte Situation, die ihn zwanghaft Süßes essen lässt. Schließlich sucht er seine Psychologin Dr. Freeman auf und sieht bald ein, dass er sich seinen Problemen stellen muss. Er überredet Chelsea zu einer Paarberatung bei Dr. Freeman - mit unvorhersehbaren Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Jennifer Taylor (Chelsea) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Mark Roberts, Don Foster, Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6