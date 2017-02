Schweiz 2 17:45 bis 18:20 Reportage KaR - Kult auf Rädern Lancia Delta Integrale, die Rallye-Legende CH 2017 Stereo HDTV Merken Für Adriano Spagnuolo war dieser Lancia der Traum schlechthin. Er liebte nur etwas mehr als sein Auto, seine Familie. Darum musste der Delta weg, als das zweite Kind kam. Sein Sohn Micro hat sich Jahrzehnte später wieder ein Delta Integrale gekauft und jetzt schrauben Vater und Sohn gemeinsam an ihrem Traumauto. Der kantige Delta ist auch für Catherine Sinopoli mehr als nur ein Auto. Die heute 49-Jährige fuhr damit im Bergrennsport den Männern um die Ohren. Immer dabei: Ihr Bruder und ihr Vater. Auch sie sind hoffnungslos in das kantige Kultauto verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: KAR - Kult auf Rädern