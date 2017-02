Schweiz 2 07:05 bis 07:45 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 237 Mit Dir oder Ohne Dich USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Meredith will herausfinden, ob Derek sie betrügt, doch sie weiss nicht wie. Bei der Arbeit bittet Alex sie um Rat bei einem Jugendlichen, der auf eine Niere wartet. Sie will den Jungen sofort operieren, was Alex für zu riskant hält. Er vermutet, dass Meredith sich zu sehr auf ihre Glückssträhne verlässt. Owen und Amelia suchen derweil Momente der Zweisamkeit, doch das verliebte Paar wird ständig gestört. Owen erschrickt, als seine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert wird. Was ihn aber wirklich durcheinander bringt, ist die Tatsache, dass seine Mutter von einem weit jüngeren Mann begleitet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chandra Wilson Drehbuch: Elisabeth R. Finch Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12