Sebastian Bergman - Spuren des Todes Die Frauen, die er kannte S 2010

In seinem zweiten Fall untersucht Sebastian Bergman (Rolf Lassgård) eine Serie von brutalen Frauenmorden, die an den früheren Täter Edward Hinde (Niklas Falk) und seinen Modus operandi erinnern. Sebastian hatte damals mit seiner Profilerarbeit dafür gesorgt, dass Edward hinter Gitter kam. Da er dort immer noch sitzt, kann er die Morde schlecht begangen haben. Es muss sich also um einen Nachahmungstäter handeln. Sebastian überzeugt Polizeichef Torkel Höglund (Thomas Laustiola), ihm Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Erschrocken stellt Sebastian fest, dass alle ermordeten Frauen frühere Freundinnen von ihm waren. Der Killer scheint ein klares Ziel zu haben: Rache an Sebastian Bergman. Edward Hinde hat es geschafft, einen der Gefängniswärter zu seinem willigen Instrument zu machen. Edward kennt auch die Verbindung zwischen Sebastian und seiner Tochter Vanja (Moa Silén). Diese soll sein letztes Opfer sein. Edward gelingt die Flucht aus dem Gefängnis, und er entführt Vanja. Sebastian muss sein gesamtes psychologisches Gespür darauf verwenden, sich in Edward hineinzuversetzen, um ihn und Vanja zu finden, bevor es zu spät ist.

Schauspieler: Rolf Lassgård (Sebastian Bergman) Gunnel Fred (Ursula Andersson) Tomas Laustiola (Torkel Höglund) Moa Silén (Vanja Lithner) Christopher Wagelin (Billy Rosén) Charlotta Larsson (Polizeichefin Hanser) Niklas Falk (Edward) Originaltitel: Den fördömde Regie: Michael Hjorth Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Jon Ekstrand, Philippe Boix-Vives Altersempfehlung: ab 16