Schweiz 1 13:10 bis 14:00 Diskussion BaslerZeitung Standpunkte Journalisten im Gespräch mit Gästen Populismus: Gefährlicher Trend oder Reaktion auf Fehlentwicklungen? CH 2017 Stereo HDTV Merken Trump, Brexit, Le Pen, AfD, SVP - an der Basis brodelt es. Wie mächtig ist der Aufstieg der Populistinnen und Populisten? Wird die Welt gefährlicher, oder ist die Revolution von unten eine Chance? In der Sendung "Basler Zeitung Standpunkte" diskutieren Tamara Funiciello, Präsidentin Juso Schweiz, Jo Lang, Historiker und ehemaliger Nationalrat der Grünen, Andreas Thiel, Satiriker und Kolumnist, sowie Markus Somm, Chefredaktor "Basler Zeitung". Reto Brennwald moderiert die Sendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Brennwald Gäste: Gäste: Tamara Funiciello (Präsidentin Juso Schweiz), Jo Lang (Historiker, ehem. Nationalrat der Grünen), Andreas Thiel (Satiriker und Kolumnist), Markus Somm (Chefredaktor Basler Zeitung) Originaltitel: BaslerZeitung Standpunkte

