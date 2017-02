Schweiz 1 09:55 bis 10:55 Dokumentation Sternstunde Musik "Melody of Noise" - wie Geräusch zu Musik wird "Melody of Noise" - wie Geräusch zu Musik wird CH 2014 Stereo HDTV Merken Der Schlagzeuger Julian Sartorius holt aus einem Abbruchobjekt so faszinierende Musik heraus wie aus einer Alpweide. Der Jazzmusiker Bruno Spoerri findet Inspiration in einem quietschenden Gartentor oder in Spielzeugrobotern. Der hintersinnige Recycler Stefan Heuss kombiniert Küchengeräte und Brockenhaus-Geschirr zu Sound-Sinfonien. In der Romantik hiess es: Schläft ein Lied in allen Dingen. Heute einfacher: Echten Klangkünstlern ist die ganze Welt ein Instrument. Der verspielte Film von Gitta Gsell inspiriert dazu, vermeintlichen Lärm plötzlich mit ganz anderen Ohren zu hören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Musik

