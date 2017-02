ORF 2 17:30 bis 18:15 Magazin Bürgeranwalt 40 Jahre Volksanwaltschaft / Spitalsnächte am Gang / Aufregung wegen Augenambulatorium A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken - 40 Jahre Volksanwaltschaft: Der erste offizielle Auftritt als Bundespräsident führte Alexander van der Bellen ins Parlament, wo vor wenigen Tagen im Rahmen einer Festveranstaltung das 40-jährige Bestehen der Volksanwaltschaft gefeiert wurde. - Spitalsnächte am Gang: Die Pensionistin Ingrid G. hatte in einem Wiener Spital einen Operationstermin für ihr rechtes Knie. Als sie sich, wie vereinbart, auf der Station meldete, erfuhr sie, dass sie die Nacht am Gang verbringen müsse. - Aufregung wegen Augenambulatorium: Ein Team von Augenchirurgen möchte in Wien-Floridsdorf ein chirurgisches Augenambulatorium eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bürgeranwalt