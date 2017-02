ORF 2 11:20 bis 12:50 Komödie Molly & Mops A, D 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Molly ist eindeutig dicker als es Modezaren, Ernährungsjunkies und jene, die immer schon gewusst haben wollen, was schön und gut und richtig ist, erlauben. Molly hat ihnen allen aber vor allem drei Dinge voraus. Sie weiß, wer sie sein will, sie weiß was sie sein will und sie hat Kraft genug, es zu erreichen. Darüber hinaus hat sie, nicht zu vergessen, Mops, den Hund, der mit ihr spricht. Und dass sie eine begnadete Mehlspeisköchin ist, hilft ihr sogar darüber hinweg, dass ihr geliebter Florian eine andere heiratet, dass sie aus ihrem Dorf wegzieht und allein und ohne Geld, das ihr auf der Reise gestohlen wurde, in Salzburg strandet. Mit Monika Theresia Reithofer (Molly), Matthias Schloo (Sascha/Flo), Atischeh Hannah Braun (Azra), Monika Baumgartner (Oma Klara), Ferry Öllinger (Ferdinand), Sissi Perlinger (Gabi), Raimund Wallisch (Markus) und als Gast: Sonja Kirchberger (Chefin Frisiersalon) Buch: Peter Hajek und Susanne Freund Inszenierung: Titus Selge Endfassung: Mungo-Film In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monika Theresia Reithofer (Molly Maurer) Matthias Schloo (Sascha "Flo") Atischeh Hannah Braun (Azra Demir) Monika Baumgartner (Oma Klara) Ferry Öllinger (Ferdinand Buchleitner) Sissi Perlinger (Gabi Lechner) Raimund Wallisch (Markus) Originaltitel: Molly & Mops Regie: Titus Selge Drehbuch: Susanne Freund, Peter Hajek Kamera: Robert Berghoff Musik: Péter Wolf