SWR 2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Amilcare Ponchielli: Trompetenkonzert Es-Dur op. 198 (Giuliano Sommerhalder, Trompete; Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, Leitung: Matthias Foremny)<ek><bk>Carlo Yvon: Sonate F-Dur (Albrecht Mayer, Horn; Markus Becker, Klavier)<ek><bk>Giuseppe Martucci: "Colore orientale" op. 44 Nr. 2 (Philharmonia Orchestra London, Leitung: Francesco D'Avalos)<ek><bk>Morton Gould: "Holocaust", Suite (Seattle Symphony, Leitung: Gerard Schwarz)<ek><bk>Walter Donaldson: "Yes Sir, that's my baby" (Alexandre Tharaud, Klavier)<ek><bk>James P. Johnson: "Charleston" (Leslie Stifelman, Klavier; Frederick Boothe, Stepptänzer, Rhythmus; Concordia Orchestra, Leitung: Marin Alsop)<ek>. In Google-Kalender eintragen