Servus TV 02:15 bis 03:40 Actionfilm Fire with Fire - Rache folgt eigenen Regeln USA 2012 Stereo 16:9 HDTV

Jeremy Coleman wird zufällig Zeuge eines Doppelmordes. Er konnte die Täter erkennen und ist bereit, als Zeuge vor Gericht gegen die bekannten Schwerverbrecher auszusagen. Zwar wird Jeremy ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen, doch die Mörder wollen auf Nummer sicher gehen und setzen einen Auftragskiller auf ihn an. Der Actionthriller mit Josh Duhamel, Rosario Dawson und Bruce Willis bietet spannende Unterhaltung bis zum Schluss.

Nach einem nächtlichen Einsatz will Jeremy Coleman (Josh Duhamel) den Arbeitstag mit seinen Freunden und einer guten Flasche Scotch beschließen. Doch als der Feuerwehrmann noch ein paar Besorgungen in einem kleinen Lebensmittelmarkt macht, verändert sich sein Leben schlagartig: Hilflos muss er mit ansehen, wie Gangsterboss David Hagan (Vincent D'Onofrio) und seine Komplizen zwei Menschen umbringen. Ihm selbst gelingt nur mit Müh und Not die Flucht. Kurze Zeit später identifiziert Jeremy den Täter bei einer polizeilichen Gegenüberstellung und erklärt sich auch bereit, vor Gericht gegen den Neonazi auszusagen. Vor allem Detective Mike Cella (Bruce Willis) hofft, dass Hagan nun endlich verurteilt wird. Schließlich kam dieser für den Mord an Cellas Partner und dessen Frau ungestraft davon. Zur Sicherheit wird Jeremy unter anderem Namen ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Während dieser Zeit verliebt er sich in die Justizbeamtin Marshal Talia Durham (Rosario Dawson) und hofft, bald wieder ein normales Leben führen zu können. Doch dann verübt ein von Hagan engagierter Profikiller (Julian McMahon) einen Anschlag auf den Zeugen, bei dem seine Bewacherin Talia verletzt wird. Jeremy realisiert, dass er niemals vor Hagan und dessen Handlangern sicher sein wird. Die einzige Chance zur Rückkehr in ein normales Leben sieht er darin, Hagan zur Strecke zu bringen.

Der ehemalige Stuntman David Barrett machte sich als Regisseur qualitativ hochwertiger TV-Serien ("Nikita", "Castle", "The Mentalist") einen Namen, bevor er mit "Rache folgt eigenen Regeln" 2012 seinen ersten Spielfilm präsentierte. Für den Actionthriller konnte Barrett dabei auf einen hochklassigen Cast zurückgreifen. Zu den Hauptdarstellern Josh Duhamel ("Transformers") und Rosario Dawson ("Der Zoowärter, "Sin City") gesellen sich gleich mehrere klangvolle Namen. Während Bruce Willis, nicht nur aufgrund der "Stirb langsam"-Reihe, nach wie vor zur ersten Riege der Actionstars gehört, überzeugte Vincent D'Onofrio in zahlreichen Filmen vor allem als Charakterdarsteller. Unvergessen bleiben seine Darstellung des Private Paula in Stanley Kubricks "Full Metal Jacket" sowie die Rolle des perversen Serienkillers Carl Rudolph Stargher in "The Cell" von Tarsem Singh. Auch der Rapper Curtis "50 Cent" Jackson hat mittlerweile als Schauspieler Fuß gefasst und ist regelmäßig in hochwertigen Produktionen ("Escape Plan", "Frozen Ground") zu sehen.

Schauspieler: Josh Duhamel (Jeremy Coleman) Bruce Willis (Mike Cella) Rosario Dawson (Talia Durham) Vincent D'Onofrio (David Hagan) Curtis "50 Cent" Jackson (Lamar) Julian McMahon (Robert) Vinnie Jones (Boyd) Originaltitel: Fire with Fire Regie: David Barrett Drehbuch: Lowell Cauffiel Kamera: Christopher Probst Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 18