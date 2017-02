Servus TV 00:20 bis 02:15 Drama Philadelphia USA 1993 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dem jungen Andrew (Tom Hanks) steht eine steile Karriere als Anwalt bevor. Beschäftigt in der größten Anwaltskanzlei Philadelphias, könnte er bald zum gleichberechtigten Gesellschafter aufsteigen. Seine Vorgesetzten wissen allerdings nicht, dass Andrew homosexuell ist und zudem HIV-positiv. Bislang konnte Andrew seine AIDS-Erkrankung verbergen, doch mit den ersten Anzeichen schöpfen seine Arbeitgeber Verdacht. Nachdem Andrew kurz darauf aus der Anwaltskanzlei entlassen wird, verklagt der homosexuelle Anwalt die Kanzlei wegen Diskriminierung und fordert eine Entschädigung. Nur der junge Rechtsanwalt Joe Miller (Denzel Washington) ist bereit, Andrew vor Gericht zu vertreten. Der Afro-Amerikaner steht Homosexuellen und AIDS-Erkrankten eher feindlich gegenüber. Aber durch die immer tiefere Freundschaft zwischen ihm und seinem Klienten erfährt Joe, wie Andrew als Homosexueller und HIV-Infizierter von der Gesellschaft diskriminiert wird. Mit vereinten Kräften kämpfen sie gegen Vorurteile und für mehr Menschenrechte. Bis Jonathan Demme "Philadelphia" in die Kinos brachte, war das Thema AIDS, noch dazu unter Homosexuellen, in Hollywood verpönt. Die überwiegende Mehrheit der US-Bürger betrachtete die HIV-Erkrankung als verdiente Strafe einer sexuell abartigen Minderheit. Umso erstaunlicher, dass der einfühlsam inszenierte, zutiefst menschliche Film sowohl Kritiker als auch Publikum begeistern konnte und das Zehnfache seiner Produktionskosten einspielte. Tom Hanks erhielt für seine grandiose Darstellung des HIV-erkrankten Andrew einen Oscar, nahezu ebenbürtig die Schauspielerleistung Denzel Washingtons als Rechtsanwalt Joe. Unvergessen der Titelsong "Streets of Philadelphia" von Bruce Springsteen, der ebenfalls mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Andrew Beckett) Denzel Washington (Joe Miller) Jason Robards (Charles Wheeler) Antonio Banderas (Miguel Alvarez) Joanne Woodward (Sarah Beckett) Mary Steenburgen (Belinda Conine) Charles Napier (Richter Garnett) Originaltitel: Philadelphia Regie: Jonathan Demme Drehbuch: Ron Nyswaner Kamera: Tak Fujimoto Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 12