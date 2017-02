Servus TV 14:50 bis 15:50 Dokumentation Der Traum vom Fliegen Österreichs Himmelstürmer CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Himmelsstürmer der Flying Bulls sind weltweit bekannt für fliegerischen Wagemut und ihre raren Schätze der Luftfahrtgeschichte. Die weltweit größte private Airline verfügt über entmilitarisierte Alpha Jets die von den Piloten Phillip Haidbauer und Stefan Doblhammer zum Training eines waghalsigen Display-Fluges an ihre Grenzen getrieben werden. Bruchteile von Sekunden und Zentimeter entscheiden über Gelingen der Figuren und gleichzeitig über Leben und Tod. Solche Manöver bleiben einer Elite vorbehalten, denn so wie Phillip und Stefan beherrscht kaum ein Zweiter einen Jet. Siegfried "Blacky" Schwarz und Rainer Wilke sind zwei der besten Heli-Piloten weltweit. Sie fliegen Manöver die nur eine Handvoll Menschen überhaupt beherrschen. Zusammen studieren und vollführen sie ein Hubschrauber Display welches an den Grenzen der Physik zerrt. Nervenstärke, absolute Vertrautheit mit dem Flugpartner und der Maschine sind hier lebenswichtig. Der Saisonhöhepunkt: die Weltmeisterschaft im Helikopter. Blacky Schwarz ist einer der Favoriten. Echte Pionierarbeit leisten die beiden Piloten Bertrand Piccard und Andre Borschberg. Die beiden Abenteurer entwickelten ein weltweit einzigartiges Solarflugzeug. In Ultraleichtbauweise und mit etwa 60 km/H Spitzengeschwindigkeit wollen sie einen Weltrekord aufstellen, einen Flug von der Schweiz nach Marokko ohne einen einzigen Tropfen Treibstoff. Auch der österreichische Erfinder Mainhart Schwaiger leistet Pionierarbeit. An einem geheimen Ort in Österreich entwickelt er ein völlig neuartiges Fluggerät auf der Basis von Cyclogyro-Rotoren, den sogenannten D-dalus. Wird das Fluggerät tatsächlich die Luftfahrt revolutionieren? Wir begleiten den Erfinder und sein Team beim Jungfernflug des schwebenden Ungetüms. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Traum vom Fliegen