Servus TV 08:35 bis 09:30 Dokumentation Moderne Wunder Superhighways USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Folge präsentieren wir Ihnen die größten Verkehrsknotenpunkte der Welt. Der Road Trip startet in Houston, Texas. Dort entsteht ein gigantischer Superhighway mit 20 Fahrspuren. Außerdem wird das rund 45.000 Kilometer lange chinesische LKW-Autobahnsystem portraitiert und eine der Touristenattraktionen im amerikanischen Dallas: ein zwölf Stockwerke hohes, fünfstufiges Autobahnkreuz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Gaspard (Kamera) Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: W. Scott Goldie Kamera: Robert Gaspard Musik: Guy Thomas

