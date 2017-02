Nick 02:45 bis 03:05 Jugendserie Unfabulous Der erste Job USA 2005 Merken Addie hat Schulden bei Zach und Geena. Um das Geld zurückzahlen zu können, nimmt sie einen Job als Babysitterin an. Doch die kleine Scarlett entpuppt sich als wahrer Satansbraten, der die Wohnung verwüstet und sich einfach nicht bändigen lässt. Addie würde ihren Job am liebsten sofort hinschmeißen - aber wie soll sie dann bloß an Geld kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Sue Singer) Originaltitel: Unfabulous Regie: Savage Steve Holland Drehbuch: Sue Rose, Madellaine Paxson Musik: Michael Kotch, Jill Sobule