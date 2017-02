Nick 01:30 bis 01:55 Comedyserie Clarissa Ein neuer Verehrer USA 1992 Merken Ein Werbefilmproduzent entdeckt Marshall: Seiner Meinung nach hat der Junge das "perfekte Gesicht". Marshall liebt seine neue Rolle als männliches Model. Dann erfährt er, daß er in einem Werbespot für Hundefutter mitwirken soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Joe O'Connor (Marshall Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Elizabeth Hess (Janet Darling) David Eck (Clifford Spleenhurfer) Denise Lecce (Pillar Tweech) Originaltitel: Clarissa Explains It All Regie: Liz Plonka, Chuck Venson, Carl Lauton, Kenneth Frankel, Maureen Thorp Drehbuch: Mitchell Kriegman, Alexa Junge, Patricia Marx, Tim Burns