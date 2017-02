Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Das Wissenschaftsprojekt USA 2014 Merken Phoebe und Max lassen sich von einer alten Rivalität mitreißen und helfen Billy und Nora bei deren Wissenschaftsprojekt in der Schule. Barb versucht unterdessen aufzudecken, dass Hank im Buchclub ihre Notizen abgeschrieben und als seine ausgegeben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosa Blasi (Barb Thunderman) Joey D'Auria (Science Fair Judge #1) Reagan Fernandez (Young Phoebe) Jack Griffo (Max Thunderman) Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Keith Lal (Book Club Member) Waymond Lee (Science Fair Judge #2) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Mike Alber, Gabe Snyder Musik: Ron Wasserman