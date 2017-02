RTL II 03:50 bis 04:35 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Der Berg und die Viper USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Königsmund warten alle gespannt auf das bevorstehende Duell zwischen Oberyn Martell, der seine Schwester rächen will, und Gregor Clegane alias "Der Berg". Obwohl Oberyn als erfahrener Krieger gilt, bangt nicht nur Tyrion, sondern auch seine Liebhaberin Ellaria Sand um das Wohlergehen der "Roten Viper von Dorne". Ebenfalls für seine Taten verantworten muss sich unterdessen Lord Baelish, der sich auf Hohenehr drängenden Fragen stellen muss. Im Norden stehen die Männer der Nachtwache um Jon Schnee ebenfalls vor einigen Problemen. Die Wildlinge haben einen Angriff auf das nahe gelegene Städtchen Mulwarft ausgeführt und nähern sich somit immer mehr der Schwarzen Festung. Steht der Angriff von Manke Rayder und seiner Armee kurz bevor? Einen Angriff plant auch Boltons Bastard Ramsey Schnee, der nach einem Versprechen seines Vaters mit Hilfe seines ihm hörigen Gefangenen Theon Graufreud das von den Eisenmännern besetzte Maidengraben zurückerobern will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Charles Dance (Tywin Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alex Graves Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16