RTL II 22:20 bis 23:25 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Wächter auf der Mauer USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Lange hat es sich angebahnt und nun ist es soweit: Die Wildlings-Armee unter der Führung von Manke Rayder beginnt im Norden ihren Angriff auf die Schwarze Festung. Nur ein wenig mehr als hundert Männer stehen an der Seite von Jon Schnee und der Nachtwache. Sie sehen sich mit einer tausendfach stärkeren Übermacht konfrontiert. Trotz der aussichtslosen Situation wollen die Männer in schwarz die Mauer nicht kampflos aufgeben. Auf dem Schlachtfeld kommt es auch zu einer Begegnung von Ygritte und Jon... Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Charles Dance (Tywin Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Neil Marshall Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Anette Haellmigk Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16