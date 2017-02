RTL II 20:15 bis 21:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Spottdrossel USA, GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion bittet seinen Bruder Jaime darum, den Glauben an ihn noch nicht komplett aufzugeben. Bei seiner von Cersei bestens in ihrem Sinne vorbereiteten Verhandlung fordert er schließlich in einer glühenden Rede ein Duell, das über sein weiteres Schicksal entscheiden soll. Wen wird Cersei als Gegner aussuchen? Und wer wird für Tyrion kämpfen? Er erfährt schließlich Unterstützung von unerwarteter Seite. Gewalttätig wird es gleichzeitig auch auf Hohenehr, wo sich Sansa Stark mit den Machenschaften von Lord Baelish und ihrer eifersüchtigen Tante Lysa auseinandersetzen muss. Der Bluthund zieht weiter mit Arya Stark durch die Lande, die immer öfter Messer und Schwert zieht. Im Osten bietet Daario Naharis unterdessen Daenerys seine Kampfkünste an, um ihre Regierungsprobleme mit Waffengewalt zu lösen. Auf Drachenstein werden derweil dunkle Pläne geschmiedet, und Melisandre weiht nun auch Stannis' Frau Selyse in die mysteriösen Pläne des Herren des Lichts ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alik Sakharov Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Fabian Wagner Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16