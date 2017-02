RTL II 18:00 bis 20:00 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken 2010 lernen sich Patricia (32) und Enrico (+32) im Internet kennen. Nach einigen Chats treffen sie sich und bemerken sofort, dass es sich um Liebe auf den ersten Blick handelt. Enrico kauft 2010 ein Haus, in das er mit Patricia und ihrer Tochter einzieht. Ein Jahr später wird Patricia schwanger, im März 2012 werden die Zwillinge Lara und Maddox geboren. Einem perfekten Familienleben scheint nichts mehr im Wege zu stehen, doch dann der Schock: Maddox ist schwerstbehindert, eine Besserung seines Zustandes ist nicht absehbar. Und als wäre dies nicht schlimm genug, bekommt auch Enrico eine Schockdiagnose: Der Familienvater hat ein großes Karzinom an der Bauchspeicheldrüse. Die Ärzte sehen keine Chance auf eine Heilung und raten ihm, Vorbereitungen für den Extremfall zu treffen. Zwei Monate nach der Hochzeit erliegt Enrico seiner Krankheit. Patricia bleibt alleine zurück und ist mit dem alten Haus völlig überfordert. Dabei müsste dieses dringend behindertengerecht umgebaut werden. Unterschiedliche Bodenhöhen, eine missratene Raumaufteilung und viele Durchgangszimmer sorgen dafür, dass Maddox sich im Haus mit seinem Rollstuhl nicht bewegen kann. Im eigentlichen Schlafzimmer nächtigen derzeit Patricia und ihre drei Kinder. Platzmangel, undichte Fenster und der kalte Boden machen das Haus alles andere als gemütlich. Das Team von "Zuhause im Glück" reist an, um der verzweifelten Familie zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben