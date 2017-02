RTL II 16:00 bis 18:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Trödeltrupp Spezial D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Trödel auf über 700 Quadratmetern - das muss wahre Sammlerliebe sein! Seit Jahrzehnten sammeln Dieter (63) und Birgit (59) Trödel und Antiquitäten aller Art. Im Haus gleichen mehrere Räume einem Antiquitätenladen. Außerdem hat Dieter eine riesige Halle voller Trödel. Dort steht auch sein heißgeliebter Oldtimer: ein Borgward Isabella von 1958. Doch vielmehr noch als die Trödelsammlung liegt dem Ehepaar die Familie am Herzen. Sohn Björn braucht dringend Unterstützung, denn der dreifache Vater ist durch einen Unfall arbeitsunfähig und hat einige Schulden angehäuft. Eine neue Heizung für seine Familie konnte er sich nur mit der Unterstützung seiner Eltern leisten. Dieter und Birgit wollen ihrem Sohn unbedingt helfen und haben sich dazu entschlossen, ihre heißgeliebte Trödel- und Antiksammlung zu Geld zu machen - auch wenn der Verkauf sehr schmerzen wird. Besonders Birgit liebt ihre riesige Puppensammlung heiß und innig. Können die RTL II-Trödelprofis Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino den Trennungsschmerz in Grenzen halten? Eines ist klar: Die Preisvorstellungen des Ehepaars sorgen für jede Menge Diskussionsstoff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial