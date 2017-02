N24 Doku 02:35 bis 03:20 Dokumentation The World Wars - Sieger und Besiegte USA 2014 Merken 1943 verhandeln Stalin, Churchill und Roosevelt in Teheran über die Zukunft Deutschlands. 1944 beginnt mit dem D-Day die Invasion der Alliierten in Frankreich. Mussolini wird in seinem Versteck entdeckt und erschossen. Hitler ist am Ende, er begeht Selbstmord. Deutschland ist besiegt. In Europa endet der Krieg im Mai 1945. Die USA und ihre Verbündeten kämpfen allerdings noch an einer weiteren Front. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars