N24 Doku 23:05 bis 00:05 Dokumentation The World Wars - Diktatoren und Demokraten USA 2014 Merken Der New Yorker Börsencrash von 1929 stürzt die Welt in die Krise. Hitler nutzt das, führt sich als Retter in der Not auf und erlangt die Macht in Deutschland. Er rüstet auf und verleibt dem Reich neue Gebiete ein. Churchill ist vorerst machtlos dagegen. In Russland festigt Stalin seine neu erlangte Macht, indem er sich seiner politischen Gegner entledigt. Und gleichzeitig plant Japan, ganz Asien zu unterwerfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars