N24 Doku 21:05 bis 22:05 Dokumentation The World Wars - Der Große Krieg USA 2014 Merken Sarajewo 1914: Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger löst einen Konflikt nie dagewesenen Ausmaßes aus, den ersten Krieg, der die ganze Welt ergreift. Schützengräben durchziehen Europa, abertausende Soldaten fallen darin. Das Gemetzel prägt eine ganze Generation junger Männer, unter ihnen Adolf Hitler, Winston Churchill und Charles de Gaulle. Männer, die Jahre später das Schicksal der Welt bestimmen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars