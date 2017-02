N24 Doku 19:10 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Absturz in den Potomac CDN 2012 Merken Nur etwa eine Minute nachdem es abgehoben war, stürzt ein Passagierflugzeug mit 79 Menschen an Bord in den vereisten Potomac, einen Fluss im Osten der USA. Für die Passagiere im sinkenden Wrack beginnt ein Kampf ums Überleben. Doch auch die Brücke über dem Fluss wird beim Absturz zerstört und Autofahrer dabei tödlich verletzt. War das frostige Wetter die Ursache des Unglücks? Anhand von Originalaufnahmen beschreiben ein Überlebender und Beteiligte die dramatische Rettungsaktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation