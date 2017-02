N24 Doku 16:10 bis 17:15 Dokumentation Der Tiger - Kampfhubschrauber im Einsatz D 2015 Merken Sie sind die fliegende Kavallerie moderner Streitkräfte: Kampfhubschrauber wie der europäische "Tiger". Seine Hauptaufgabe bei der Bundeswehr ist der Schutz der eigenen Soldaten im Krisen- und Kriegseinsatz sowie die Bekämpfung gegnerischer Panzer aus der Luft. Die N24-Dokumentation stellt die ausgefeilte Technik des "Tigers" dar, zeigt ihn beim Einsatz in Afghanistan und begleitet die Ausbildung angehender Tiger-Piloten in Südfrankreich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Tiger - Kampfhubschrauber im Einsatz