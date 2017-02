N24 Doku 13:10 bis 14:10 Dokumentation Algoma Equinox - Riesenfrachter auf Amerikas Großen Seen CDN 2016 Merken Bevor der Winter die Gewässer zufrieren lässt und die Saison auf den Großen Seen endet, hat dieser kanadische Frachter noch eine lange Reise vor sich: Vier von fünf Seen durchquert die "Algoma Equinox" auf ihrer Fahrt nach Québec. Doch die Binnengewässer bringen einige Herausforderungen mit sich und der Transport der knapp 30.000 Tonnen Getreide muss präzise organisiert sein - allein das Einladen der Fracht dauert einen ganzen Tag. Wird das Transportschiff seinen Auftrag fristgerecht erledigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

