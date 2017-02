N24 Doku 11:10 bis 12:20 Dokumentation Drehkreuz des Südens - Der Flughafen München D 2016 Merken Der Airport "Franz Josef Strauß", mit 35.000 Arbeitsplätzen und 41 Millionen Passagieren pro Jahr der zweitgrößte Flughafen Deutschlands, gewährt einen Blick hinter seine Kulissen. Täglich sind hier neben den Beamten Fluglotsen und zahlreiche Spezialisten im Einsatz, um die Gäste sicher ans Ziel zu bringen und für deren leibliches Wohl zu sorgen. Der 5-Sterne-Komfort und -Service am "Drehkreuz des Südens" sind in Europa einmalig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drehkreuz des Südens - Der Flughafen München